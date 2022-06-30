رئيس وزراء باكستان يناشد المواطنين باتباع إجراءات مكافحة كورونا وسط ارتفاع الإصابات

ناشد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الشعب باتباع إجراءات التشغيل الموحدة لمكافحة كوفيد في أعقاب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية، أن شريف الذي ترأس اجتماعا لمناقشة وضع كوفيد، أشاد بالعاملين الصحيين والأطباء في الخطوط الأمامية، قائلا إنهم قدموا تضحيات عديدة للحفاظ على المواطنين في مأمن من المرض وحث الشعب على عدم تبديد النجاحات التي تحققت في مكافحة فيروس كورونا.

ووجه رئيس الوزراء الباكستاني رؤساء الأمناء في جميع المقاطعات بضمان تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة، قائلا إن "الالتزام بإجراءات التشغيل الموحدة أمر لا مفر منه من أجل سلامة المرء وسلامة الأعزاء على حد سواء".

كما دعا إلى ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات في أسواق الماشية التي أقيمت قبل عيد الأضحى وحفلات الزفاف والتجمعات الخاصة الأخرى.

وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة الباكستاني قادر باتيل، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن معدلات الإصابة بكوفيد ارتفعت إلى 3.5% في بعض المدن، لكن لا داعي للذعر لأن الحكومة تراقب الوضع وتتخذ إجراءات لمنع انتشاره.

وحذر من أن فرص انتشار كوفيد موجودة بسبب التجمعات الدينية في الأشهر القليلة المقبلة بما في ذلك عيد الأضحى وأسواق الماشية ذات الصلة والتجمعات السياسية وغيرها.

وأضاف: "علينا توخي الحذر لأن الزيادة الطفيفة في معدلات الإصابة يمكن أن تصبح مأساة كبيرة"، قائلا إن شدة كوفيد قد انخفضت لكن الخطر لم يتم القضاء عليه تمامًا بعد.

وشدد باتيل على ضرورة اتباع إجراءات التشغيل الموحدة، بما في ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وحث وسائل الإعلام على مساعدة الحكومة في إطلاق حملة توعية لتسليط الضوء على فوائد ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.