السعودية تطلق 100 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، 100 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام، يقوم عليها مدرسون سعوديون من حفظة كتاب الله.

وأكد السديس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الحلقات القرآنية تأتي ضمن البرامج والمبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام للتأكيد على حرص القيادة على عمارة المسجد الحرام وتعليم القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عن تقديم العديد من خدماتها عبر إداراتها المختلفة خلال موسم الحج هذا العام، تتضمن نشر المطبوعات بعدة لغات والنصح من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه ضيوف الرحمن وترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعة وتوفير أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يُشاركون في تقديم خدمة التطويف وإرشادهم لأداء مناسك الحج و توزيع المشايخ في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن.