ستولتنبرج: السويد وفنلندا دولتان ذات سيادة لهما الحق في اختيار مسارهما والانضمام للناتو

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قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس، في مدريد إن السويد وفنلندا دولتان ذات سيادة " لهما الحق في اختيار مسارهما والانضمام للناتو".

ويأتي تصريح ستولتنبرج ردا على ما قاله الرئيس الروسي فلادير بوتين بأن تموضع قوات في الدولتين أو إرسال معدات عسكرية لهما بعد دخول الناتو سوف يعني أن روسيا" سوف يتعين عليها بالتالي الرد".

وأشار ستولتنبرج إلى أن الناتو يرى أن روسيا "تركز بصورة كاملة الآن" على الحرب في أوكرانيا، ولكنه على كل حال "مستعد لأي احتمال".

وأوضح أن الناتو"يرصد" تصريحات موسكو "التي لا تغير كثيرا بالنسبة لانضمام السويد وفنلندا للحلف".