استقالة وزير الاقتصاد الفنلندي بعد فضيحة تتعلق بمزاح حول رموز نازية

أعلن وزير الاقتصاد الفنلندي، فيلهلم جونيلا، استقالته اليوم الجمعة، في أعقاب فضيحة تتعلق بارتباطه بالمشهد اليميني المتطرف، ونكات عن رموز نازية.

وبذلك، خسر رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو بالفعل أول عضو في مجلس وزراء حكومته الائتلافية بعد 10 أيام فقط من توليها السلطة.

وقال جونيلا، وهو من حزب الفنلنديين الشعبوي اليميني، إنه سيكون من المستحيل البقاء في المنصب إذا كانت الحكومة ستستمر، وسمعة فنلندا لن تتضرر.

ومع ذلك، قال إنه لا يزال يحظى بثقة حزبه ومجموعته البرلمانية.

ووفقا لراديو "يل" الفنلندي، تجعل الاستقالة جونيلا، الوزير الأقصر خدمة في تاريخ البلاد.

وخلال الانتخابات البرلمانية، هنأ جونيلا مرشحا آخر من حزبه لاحتلاله المركز رقم 88 على قائمة انتخابية، وهو نفس الرقم الخاص به في انتخابات عام 2019.

وبين أوساط النازيين الجدد، يعتبر الرقم 88 رمزا "للتحية النازية". وذكرت تقارير إعلامية أن جونيلا كان يمزج مرارا وتكرارا بشأن الرقم من قبل. واعتذر مؤخرا على فيسبوك.