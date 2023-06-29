امرأة تفقد ساقها إثر السقوط على سير متحرك بمطار بانكوك

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن امرأة اضطرت للخضوع لجراحة لبتر ساقها إثر السقوط على سير متحرك في مطار "دون مويانج" بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن خدمات الطوارئ أن الراكبة، التي لم يتم كشف هويتها، سقطت على السير المتحرك أمس الخميس قبل رحلتها إلى محافظة ناخون سي ثامارات جنوبي تايلاند.

وأدت قوة سقوطها إلى فتح غطاء الحماية الخاص "بالسلم الكهربائي المسطح"، لتنجذب ساق المرأة اليسرى داخل الآلية الميكانيكية.

واضطر الأطباء إلى بتر ساقها من فوق الركبة، لكن هناك أمل في إعادة تثبيت الساق في مكانها ثانية.

وأمرت سلطات المطارات "أيربورتس أوف تايلاند" على الفور بإجراء فحص للتحقق من سلامة جميع السيور المتحركة في منشآتها.