ذكر تقرير أمريكي أن إيران حددت شرطًا من أجل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وهو أن تستبعد واشنطن فكرة تنفيذ أي ضربات أخرى على إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية أبلغت إيران، عبر وسطاء، أنها ترغب في العودة إلى المحادثات، لكن الولايات المتحدة لم توضح موقفها بشأن السؤال المهم جداً حول ما إذا كانت ستشن المزيد من الهجمات.

وكان ترامب قد أعلن، في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي، عن محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع لكنه لم يقدم تفاصيل، بحسب وكالة معا الفلسطينية. وكان قد أمر في الآونة الأخيرة بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية المحصنة.

ولدى سؤاله يوم الجمعة، عما إذا كان سيأمر بمزيد من القصف للمواقع النووية الإيرانية إذا عادت المخاوف بشأن تخصيب طهران لليورانيوم، قال ترامب: "بلا شك، بالتأكيد".

كما أكد مجدداً أن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية، مدعيا أن الهجمات الأخيرة أخَّرت البرنامج النووي لسنوات.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، في مقابلة بثت يوم الأحد، إن إيران يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم في غضون أشهر.

وقال تخت روانجي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن إيران ستصر على حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، رافضاً الاتهامات بأن البلاد تعمل سراً على تطوير قنبلة نووية.



