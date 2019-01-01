وفاة مُحفظ قرآن أثناء تلاوة سورة الرحمن في عزاء بقريته بالشرقية

توفى الشيخ محمد حسن الفردي، مساء الخميس، وذلك أثناء تلاوة القرآن الكريم في عزاء أحد الأهالى بعزبة الفردي، التابعة لمدينة القُرين بالشرقية، فيما تُشيع جنازته عقب صلاة الجمعة من أحد المساجد بعزبة الفردي بالقُرين.

ورحل الشيخ محمد حسن الفردي، عن 90 عامًا، حيث أفنى عمره في خدمة كتاب الله ورحل تاركًا سيرة عطرة وذكرى وميراث من حفظة كتاب الله من مدرسي الحلقات وأئمة المساجد.

وأكد عدد من أهالي القُرين، أن الشيخ الراحل أعطى للحياة والناس جهده خبرته وتجربته وحبه للقرآن الكريم، حيث تخرج على يده مئات من حفظة كتاب الله، وعرف عنه التسامح والرضا وكان ملتزما بدينه وواجباته الدينية.