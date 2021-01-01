شركات ملابس في نيويورك تدفع 6 ملايين دولار للتصالح مع الجمارك

من المقرر أن تدفع شركتا الملابس ستارجيت أباريل، وريفستار أباريل، والمدير التنفيذي والمالك السابق لهما، 6 ملايين دولار لتسوية مزاعم بشأن انتهاكهم قانون الادعاءات الكاذبة عبر التلاعب في قيم الملابس المستوردة من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وسيدفع المدير التنفيذي السابق جوزيف بيلي 2ر3 مليون دولار، وستارجيت وريفستار واتحاد العاملين الذي يمتلك الشركتين، 8ر2 مليون دولار، حسبما أعلن أودري ستراوس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

وجاء في الإعلان أن المدعى عليهم اشتركوا في مخططات "الفواتير المزدوجة" بحيث يتم تضليل هيئة الجمارك وحماية الحدود بشأن حجم ما تم دفعه للتجار في الصين لشراء السلع.

وقال ستراوس في الإعلان إن "هذه التسوية، إلى جانب تحرك جنائي منفصل ضد بيلي، يظهر أن مكتبنا سيحمل الشركات وكذلك مسؤوليهم التنفيذيين المسؤولية عندما يحاولون التهرب من دفع الرسوم الجمركية اللازمة قانونا على السلع المستوردة".