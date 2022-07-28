سائقو القطارات في بريطانيا ينظمون إضرابا جديدا اليوم

عانى ركاب القطارات البريطانية من اضطراب جديد في التنقل اليوم السبت، عندما نظم الآلاف من سائقي القطارات أحدث إضراب في نزاع يتفاقم في الصناعة.



ذكرت وكالة الأنباء البريطانية" بي أيه ميديا" أن أعضاء نقابة العمال أسليف في سبع شركات قطارات أضربوا عن العمل لأربع وعشرين ساعة، ما تسبب في تعطيل الخدمات في أجزاء كثيرة من البلاد.



ومشجعو كرة القدم الذي يرغبون في حضورافتتاح بطولات الدوري الإنجليزي، والأشخاص الذين يعتزمون مشاهدة دورة ألعاب الكومنولث في برمينجهام، من بين متضررين آخرين جراء توقف حركة القطارات.



وسوف يتم تكثيف الإضراب الشهر المقبل بسلسلة من الإضرابات بسبب الخلاف المرير بشأن الوظائف والأجور وظروف العمل.