سكرتير محافظة مطروح يتابع حالة مصابي حادث تصادم الساحل الشمالي

تابع اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، تقديم الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة لحادث مصابي تصادم أتوبيس سياحي مع سيارة نقل بالقرب من قرية جلالة، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين، مع التوجيه بتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث.



تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل، بالطريق الدولي الساحلي الكيلو 100، طريق "مطروح - إسكندرية" أمام قرية جلالة بالضبعة، وذلك في الساعة 6.45 صباحا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف بـ10 سيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، ورأس الحكمة المركزي، مع سرعة إخلاء الطريق الدولي الساحلي.



وأوضح دكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحادث أسفر عن إصابة 37 شخصا، نقل منهم 34 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي، وحالتي وفاة في موقع الحادث، فيما استقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي 3 مصابين، وحالة وفاة.



وتنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، وأخرى تحتاج تدخل جراحي، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بحالات الوفاة.



وأكد أن أقسام الطوارئ بالمستشفيين تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة، والاطمئنان على توافر فصائل الدم ومشتقاتها ببنك الدم التخزيني وجاهزية العناية المركزة لاستقبال الحالات، وجاهزية قسم عمليات الطوارئ في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارِ حاليا تقديم أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.



وتابع أن غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة؛ للربط بين غرف الأزمات بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أية عقبات فور حدوثها.