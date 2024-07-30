إسرائيل تعزز الحراسة على المدعية العامة العسكرية بعد تهديدات من متطرفين

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه تم تعزيز الحراسة الأمنية على المدعية العامة العسكرية اللواء يفعات تومر-يروشالمي، بسبب "تصاعد التهديدات ضد حياتها والتحريض ضدها"، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد قرار اعتقال 9 جنود احتياط، بتهمة إساءة معاملة أسير فلسطيني.

ووصف محتجون المدعية العسكرية الاثنين، بـ"الخائنة" خلال مظاهرة أمام منزلها.

واقتحم متظاهرون إسرائيليون من اليمين المتطرف مجمعين عسكريين، أمس الاثنين، بعد وصول محققين لاستجواب جنود بشأن انتهاكات في أحدهما، وهو معسكر اعتقال للفلسطينيين الذين ألقي القبض عليهم منذ بدء الحرب على غزة.

واقتحمت حشود صغيرة من المتظاهرين المجمعين فيما وصفها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأنها "سلوكيات غير قانونية تقترب من الفوضوية". وتم تفريق المتظاهرين في وقت لاحق.

وبدأت الاضطرابات عندما ظهرت الشرطة العسكرية في الموقع الأول، وهو مركز الاعتقال العسكري سدي تيمان في جنوب إسرائيل في إطار تحقيقاتها.

وذكرت إذاعة الجيش أنها جاءت لاستجواب نحو 10 من جنود الاحتياط يشتبه في إساءة معاملتهم لسجين من وحدة قتالية تابعة لحركة حماس الفلسطينية.



