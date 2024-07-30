نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بحدائق المقطم

تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير الجارية بحدائق الأندلس وحديقة بلال بن رباح بشارع ٩ وحديقة مصر للتأمين بشارع ١٧ بنطاق حي المقطم، لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع وفقًا للمخطط المحدد للتطوير.

وقال منصور، اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار استمرار الجولات الميدانية المستمرة لتفقد المشروعات الحضارية المخطط لها بهدف الاستغلال الأمثل لها فى خدمة المواطن، وخاصة المشروعات التي تهدف إلى التوسع في أعمال التشجير والاهتمام بالمساحات الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

ونوه بتفقد مكونات المشروعات وأعمال التطوير المختلفة من مبان وحدائق وأعمال اللاند سكيب، مشيدًا بحجم الأعمال التي تم إنجازها خاصة الأعمال التي تركز على التوسع فى زراعة الأشجار والاهتمام بالمسطحات الخضراء في ظل اختلاف الظروف البيئية والمناخية التي يشهدها العالم، وذلك لخلق متنفس طبيعى وحضاري متميز يخدم المواطنين.

جدير بالذكر، أن رافق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولته الميدانية، العميد أحمد أبو بكر، رئيس حي المقطم، وجمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وعدد من مسئولى الحي.