مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل في فنزويلا، حسبما كتبت منظمة "فورو بينال" الحقوقية غير الحكومية على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

وأضافت "فورو بينال" أن شابين كانا من بين الضحايا، كما تم اعتقال 132 متظاهرا.

ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات اليوم الثلاثاء بعد يوم من إعلان المجلس الانتخابي الوطني رسميا فوز مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأحد.

وتتهم المعارضة الفنزويلية الحكومة بتزوير الانتخابات وزعمت فوز مرشحها إدموندو جونزاليس أوروتيا.

وقد أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية والعديد من دول أمريكا اللاتينية عن شكوكهم بشأن النتيجة الرسمية للانتخابات





