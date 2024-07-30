

أفادت أنباء بأن الشخصية المستهدفة بالهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت هو فؤاد شكر المستشار العسكري لنصر الله، الذي يعتبر الرجل الثاني في الجماعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فؤاد شكر كان مدير مشروع دقة الصواريخ بحزب الله، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، أورد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن المسؤول المستهدف بحزب الله هو فؤاد شكر الملقب بالحاج محسن، مشيرا إلى أنه مسئول عن جميع العمليات العسكرية لحزب الله.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم اتخاذ القرار بشأن هدف الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الأحد الماضي، مع عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن طائرة بدون طيار نفذت الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت باستخدام عدد من الصواريخ، مشيرة إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين في حصيلة أولية للضربة الإسرائيلية.