اتحاد الكرة يطالب الأندية بسداد مستحقات اللاعبين

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طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بسداد مستحقات اللاعبين في مواعيدها، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة خطابًا لجميع أندية القسم الأول، من أجل سداد مستحقات اللاعبين، وذلك في إطار حرص حل أزمات اللاعبين، في ظل الشكاوى المتكررة.

وجاء في خطاب اتحاد الكرة: "في إطار حرص الاتحاد على حل مشكلات اللاعبين، في ضوء الشكاوى المتكررة داخل وخارج مصر، يرجى التفضل بالامتثال للوائح المنظمة لشئون اللاعبين".

وأضاف: "لا يجوز مخالفة اللائحة بترحيل مستحقات اللاعبين عن الموسم المنقضي والذي انتهى بختام بطولة كأس مصر يوم 5 يونيو 2025 إلى موسم لاحق وذلك دون إتفاق مكتوب وموقع من اللاعبين".

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم 8 أغسطس القادم، حيث يواجه نادي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا، فيما يواجه بيراميدز نادي وادي دجلة، بينما يواجه الأهلي فريق مودرن سبورت.