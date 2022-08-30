 رئيس وزراء فلسطين يطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين يطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:59 م

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، استراليا بالاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أهمية العمل على عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف لحماية حل الدولتين، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال استقبال أشتية وفدًا من مجلس الشيوخ والبرلمان الأسترالي، حيث أطلعه على آخر التطورات والمُستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين، من خلال إجراءاتها المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المستمرة للمناطق الفلسطينية، والمزيد من القتل والاعتقالات اليومية.

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