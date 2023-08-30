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• ويدشن شركة الهوية المالية الرقمية ويستحوذ على حصة 55% منها

ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري لتسجل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بقيمة تقترب من 1.5 تريليون جنيه.

كشفت القوائم المالية للبنك المركزي أن مساهمات المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة ارتفعت إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

أضاف أن مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية ارتفعت لتسجل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.711 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي أن أرصدة الذهب بالبنك المركزي سجلت 238.604 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

أوضحت أن أرصدة المركزي لدي البنوك ارتفعت إلى 400.090 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 264.100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وسجلت الأرصدة لدي صندوق النقد الدولي 12.266 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 7.751 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

أضاف أن مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية ارتفعت لتسجل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.711 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

يعتزم البنك المركزي تدشين شركة الهوية المالية الرقمية لتنضممن مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات.

وكشفت القوائم المالية للمركزي أن المركزي سيساهم بنسبة 55% من رأسمال الشركة بقيمة مساهمة بلغت 275 مليون جنيه.

وتضمن استثمارات البنك في رؤوس أموال الشركات كلا من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بنسبة 25%، وشركة بنوك مصر للتقديم التكنولوجي بنسبة 53.8%.

كما تضم شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وشركة ايجي كاش للحلول النقدية بنسبة 35%، وشركة التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية بنسبة 100%، بجانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بنسبة 70%.