 الخارجية تدعو أعضاء الجالية المصرية في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحذر - بوابة الشروق
الأربعاء 30 أغسطس 2023 5:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

الخارجية تدعو أعضاء الجالية المصرية في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحذر

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 5:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 5:16 م

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، وتدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظًا على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمني، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم.

وأعرب عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت، والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني الشقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك