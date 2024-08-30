5 شهداء في قصف للاحتلال على عبسان الكبيرة ومخيم جباليا

استشهد، فجر اليوم الجمعة، خمسة أشخاص بينهم طفل، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، ومخيم جباليا.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفي السياق ذاته، استشهد شخصان، أحدهما طفل، جراء قصف قوات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما نقل مسعفون من الهلال الأحمر إصابات إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال شرق المخيم، وسبع إصابات بعضها حرجة جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا ببلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية من الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والمناطق الغربية من مدينة غزة تحديدا الرمال وتل الهوا وأطراف مخيم الشاطئ إضافة إلى حي الصبرة، والمناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40602 شخص، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.