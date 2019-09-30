هيئة البث الإسرائيلي: الانتهاء خلال أشهر من بناء «العائق الأمني» مع غزة

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أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأنه سيتم خلال أشهر الانتهاء من بناء "العائق الأمني" مع قطاع غزة.

وذكرت أن العائق يمتد بطول 60 كيلومترا، وتم حتى الآن بناء 43 كيلومترا منه أي 70% من المشروع.

ويمتد المشروع من جنوب القطاع قرب مثلث الحدود بين إسرائيل ومصر وغزة إلى شاطئ البحر شمالا قرب قرية زيكيم في شمال القطاع.

ولفتت أيضا إلى أن العمل جار على بناء جدار بعمق عشرات الأمتار تحت الأرض، دون أن تكشف عن العمق لأسباب أمنية.

وأضافت أن الجدار "التحت أرضي" يحتوي على أجهزة استشعار ومراقبة متطورة، وأشارت إلى أن "الجدار قادر على الإنذار من محاولات حفر أنفاق بالقرب منه".

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أنه جرى اكتشاف أكثر من 17 نفقا هجوميا يجتاز الحدود الإسرائيلية منذ الشروع في إقامة العائق.

وذكرت أن المسؤولين في وزارة الدفاع "يعتقدون أنه مع استكمال المشروع لن يكون بإمكان الإرهابيين حفر الأنفاق إلى داخل إسرائيل".

وأشارت إلى أن العمل مستمر أيضا على بناء عائق بحري في الشمال يمتد لمسافة 200 متر في عرض البحر.