 حماس تأسف لاستضافة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا - بوابة الشروق
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حماس تأسف لاستضافة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
غزة - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 5:05 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 5:05 م

أعربت حركة حماس، اليوم الاثنين، عن أسفها لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر.

وانتقد الناطق باسم حماس حازم قاسم، في بيان صحفي اليوم: "رفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني، وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة".

واعتبر قاسم ذلك "أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني".

يذكر أن وفدا إسرائيليا مكون من 5 رياضيين، يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة في قطر، والتي افتتحت يوم الجمعة الماضي.


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