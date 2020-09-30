بنزيما ويوفيتش يقودان هجوم ريال مدريد أمام بلد الوليد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد، والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الميرنجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريزولا، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، كاسيميرو، لوكا مودريتش، فيدريكو فالفيردي

خط الهجوم: لوكا يوفيتش، كريم بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء كل من: لونين، ألتوبي، داني كافارخال، ناتشو، ماركو أسينسيو، بوخا مايورال، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، فينيسوس جونيور، مارتين أوديجارد، فيرلاند ميندي، رودريجو