وزيرة الثقافة تشهد «أفراح القبة» في المسرح العائم

عبد الدايم: مسرح الدولة يقدم أعمالا تساهم في تشكيل وعي المجتمع



شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم العرض المسرحي "أفراح القبة"، في موسمه الجديد من إنتاج فرقة مسرح الشباب على المسرح العائم بالمنيل بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عادل حسان مدير الفرقة وعدد من مديرى الفرق التابعة لبيت المسرح.

أشادت "عبد الدايم" بالعرض وبالطاقات الإبداعية لأبطاله، مشيرة إلى أن فن المسرح يوثق تاريخ المجتمعات، وأن الأعمال الجادة التى تقدمها مسارح الدولة تسهم في تشكيل وعى الجمهور وبناء الشخصية، موجهة التحيه لصناع العمل.

والعرض مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وبطولة كل من: عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح ، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.