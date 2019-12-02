الونش يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وجه محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك، رسالة إلى متابعيه بعد إصابته في الركبة.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي الإثنين الماضي، في ختام منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الونش صورة له في (الجيم) عبر ستوري حسابه الشخصي على (إنستجرام)، معلقا عليها "قريبًا سأعود أقوى".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن أمس الخميس، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى تأجيل المباراة النهائية لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر إقامة المباراة المذكورة يوم السبت الماضي، لكن إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا أدى لتأجيلها إلى الأحد المقبل، قبل أن تؤجل من جديد.

وفاز الزمالك على الرجاء ذهابا في الدار البيضاء بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.