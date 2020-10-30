 بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة للعراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة للعراق

أحمد عجاج:
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 4:39 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 4:39 م

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضامنا مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات.
واستقبل الطائرة العسكرية التى حملت كميات كبيرة من المساعدات الطبية عدد من المسئولين بجمهورية العراق.
ومن جانبهم، وجه الجانب العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.
وتأتى تلك المساعدات فى إطار الجهود والمساعى المصرية فى مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق.

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