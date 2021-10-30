الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة عيد سبت سارة اليهودي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الابراهيمي الشريف، أمام المسلمين والزائرين، ومنعت إقامة الصلاة للمسلمين، بحجة عيد "سبت سارة".

وأجبر الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، لتأمين اقتحامات المستوطنين للبلدة القديمة.

ونصب مستوطنون خيامًا في ساحات الحرم الابراهيمي الشريف الخارجية، وملعب المدرسة الابراهيمية بالبلدة القديمة، وفي ساحات المحكمة وأمامها، وساحات الحرم بالكامل، وأدوا طقوسًا تلمودية فيها.

وقال عارف جابر، الناشط في لجان المدافعين عن حقوق الانسان في الخليل، إن المستوطنين يحشدون "لعيد سبت سارة" من جميع المستوطنات، حتى يزيد عددهم على 50 ألفًا، ويقيمون حفلات صاخبة في أحياء البلدة القديمة، بهدف تهويد البلدة القديمة من الخليل، وتحويل المنطقة إلى ساحات رعب وإرهاب من المستوطنين.