صحيفة إسرائيلية: جانتس وافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المحتلة

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الليلة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، وافق على تصريح بناء للفلسطينيين في المنطقة (ج) في إطار اتفاق بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يُشار إلى أنه بموجب اتفاق أوسلو تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي (أ) و(باء) و(ج)، وتخضع المنطقة (أ) لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية أمنيًا وإداريًا بينما تخضع المنطقة (ب) إداريًا للسلطة الفلسطينية وأمنيًا للجيش الإسرائيلي، في حين أن المنطقة (ج) تخضع لسيطرة إسرائيلية مُطلقة ويمنع البناء فيها للفلسطينيين.

جدير بالذكر أن جانتس زار رام الله في أواخر شهر أغسطس الماضي وأجرى خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.