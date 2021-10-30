 وزير التموين: نستهلك ما بين 16 و18 مليون طن قمح سنويا - بوابة الشروق
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وزير التموين: نستهلك ما بين 16 و18 مليون طن قمح سنويا

إسلام جابر
نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 3:39 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 3:39 م

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تمتلك حوالي 55% اكتفاء ذاتي من القمح ونستورد 45% الباقية، مؤكدا أن الطاقة التخزينية للقمح كانت 1.3 مليون طن عام 2014، والآن أصبح لدينا 3.4 مليون طن سعة تخزينية، بخلاف الشون وصوامع المطاحن.

وأضاف المصيلحي، خلال وضع حجر أساس إنشاء صومعة للحبوب بسعة تخزينية قرابة 100 ألف طن برصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، أن احتياطي القمح في مصر يكفي 5 أشهر مقبلة، موضحا أن مصر تنتج 9 ملايين طن قمح سنويًا، بينما يتراوح حجم الاستهلاك من 16 إلى 18 مليون طن قمح سنويا.

 


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