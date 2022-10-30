الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه وحصاره ضد الفلسطينيين في الخليل ونابلس

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم /الأحد/، مواجهات عارمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وخاصة في منطقة الخليل الجنوبية، بعد عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس وأسفرت عن مقتل مستوطن، واستشهاد المنفذ.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في محافظة الخليل، إن عددًا من المواطنين أصيب بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مدينة الخليل، وبلدة "بيت أمر"، و"مخيم العروب".

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري المقام على مدخل "بيت أمر" أطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين بمسيرة سلمية منددة بجرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق وشظايا القنابل الصوتية.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة بيت أمر، ومنعت المواطنين وسياراتهم من الدخول والخروج من البلدة، كما اندلعت مواجهات على مدخل مخيم "العروب"، وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص المعدني، وعدد بالاختناق.

وأصيب مواطنان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل، أحدهما في أذنه والآخر في قدمه، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق من قبل قوات الاحتلال التي تتمركز على مدخل شارع الشهداء.

وتجددت مساء اليوم المواجهات في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي باتجاه المواطنين.

وفي محافظة بيت لحم إلى الشمال من الخليل والجنوب من القدس، اندلعت، الليلة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس شمالًا، حيث يواصل الاحتلال حصارها للأسبوع الثالث على التوالي، هاجم مستوطنون منازل وسيارات المواطنين الفلسطينيين، قرب بورين، في جنوب المحافظة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا منازل المواطنين على أطراف بلدة بورين، ورشقوا السيارات المارة على الطريق الالتفافي بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.

وقرر جيش الاحتلال مساء اليوم بناء على تقييم الوضع الأمني تعزيز منطقة الخليل بقوات عسكرية إضافية، على خلفية تنفيذ عملية في مستوطنة "كريات أربع" يوم أمس.

وواصلت قوات الاحتلال، تشديد إجراءاتها العسكرية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق كافة الطرق الرئيسية والمفارق في المنطقة الجنوبية من الخليل، (مفرق الكوشوك، وسدة الفحص، وكافة الطرق الفرعية المؤدية لمدينة الخليل).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تواصل اغلاق مدخل مخيم الفوار الرئيسي جنوب الخليل، كما نصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي الظاهرية والسموع، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم.