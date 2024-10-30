الأرصاد عن حالة التقلبات الجوية: أمطار على مدار اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، على لسان عضو مركزها الإعلامي منار غانم، إنه بدءًا من يوم الجمعة ستكون هناك حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أنَّ هذه الحالة تؤثر على معظم محافظات شمال البلاد نتيجة منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن المنخفض سيؤدي إلى تساقط الأمطار، وتكون مؤثرة ومتفاوتة الشدة وذلك على مدار اليوم.

وأوضحت أن سقوط الأمطار يبدأ بشكل من خفيف إلى متوسط غدًا الخميس على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري، لكن كميات الأمطار ستزيد على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى بين 17 و19 درجة مئوية.

وذكرت أن الانخفاض سيكون ملحوظًا خلال فترة النهار والليل بسبب تكوُّن السحب التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس.