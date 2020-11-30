أصيبت سيدة بجروح قطعية في الوجه، بعد تعد زوجها عليها بسلاح أبيض، فى عمارات التأمين الصحى التابعة لدائرة ثان طنطا.

تلقى هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغات من الأهالى بإصابة (وردة.ع - ٣٤ سنة) ربة منزل بجروح قطعية فى الوجه، بعدما مزق زوجها (إبراهيم.ح) وشهرته وائل الجيزاوى، سائق، وجهها باستخدام سلاح أبيض بهدف الانتقام منها.



وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان طنطا، إلى محل البلاغ وبسؤال الزوجة المجنى عليها، تبين وجود خلافات بينهما سابقة، حيث اقتحم شقتها، وكبلها وانهال عليها بالسلاح الأبيض، مما تسبب فى قطع العصب السابع وعاهه مستديمة وفر هاربا.



وتكثف وحدة مباحث قسم ثان طنطا من جهودها لضبط الزوج المتهم ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، فيما نقلت المجنى عليها إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.