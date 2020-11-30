مصر تدين الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق وأسر الضحايا في هذا المُصاب الأليم، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر مجددا على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الإنسانية المُمتدة التي تعصف به، وذلك استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها.

كما شددت مصر مُجددًا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.