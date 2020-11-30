قرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت" خصم 600 مليون شيكل بدل قيمة فاتورة رواتب الأسرى لعام 2019، وتحويل 2.5 مليار شيكل فقط للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم، بأن الحكومة تعقد اجتماعا لمناقشة وإقرار خصم قيمة فاتورة رواتب الأسرى من أموال المقاصة، التي سيتم تحويلها للسلطة الفلسطينية.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صادق في الثاني من يوليو من العام 2018، على قانون يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي القتلى والمعتقلين، من الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.