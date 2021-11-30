رئيس الوزراء الإيطالي: مكافحة تغير المناخ وكورونا التحدي الوجودي الأكبر لهذا العصر

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن مكافحة تغير المناخ مع التصدي لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، التحدي الوجودي الأهم في عصرنا.

وقال دراجي في تصريح، أوردته وكالة "آكي" الإيطالية، إن هذا الأمر سيتطلب تحولات جذرية في التقنيات وعمليات الإنتاج وعادات الاستهلاك، مشيرا إلى أنه لكي تنجح مكافحة هذه التحديات يجب أن تكون مستدامة من وجهة نظر بيئية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف أن بلاده ستلعب دورًا مركزيًا في إدارة هذه التغييرات، وسيتعين عليها تحمل مسئولية مساعدة المواطنين الأضعف على وجه الخصوص؛ لمواجهة الانتقال السريع للطاقة، والذي ينبغي أن يتوافق مع قدرة التحول للشركات.