السيطرة على حريق مصنع أثاث بالشرقية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع الوطنية للأثاث، بناحية مدخل أباظة بأنشاص الرمل، بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة بلبيس.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بـ 5 سيارات تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

أسفر الحريق عن إصابة شخص، وتم نقله إلى مستشفى الزوامل المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.