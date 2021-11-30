قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إنه قد يتعين على بلاده فعل المزيد لمكافحة متحور أوميكرون المكتشف حديثا والذي يمثل أخطر سلاسلات كوفيد-19 حاليا.

وأكدت كندا، حتى الآن، إصابة خمس حالات بالمتحور الجديد، حيث كانت أولى الحالات في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك.

وقال ترودو للصحفيين: "من الواضح أننا نراقب الوضع عن كثب مع أوميكرون.. نحن نعلم أنه على الرغم من أن كندا لديها إجراءات حدودية قوية للغاية الآن، نحتاج إلى التطعيمات للقدوم إلى كندا، ونحتاج إلى اختبارات ما قبل المغادرة، ونقوم بإجراء الاختبارات عند الوصول".

وأضاف "قد يكون هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به وسننظر في الأمر بعناية شديدة".

واتخذت كندا بالفعل بعض الخطوات لتضييق حدودها استجابة للمخاوف بشأن متحور أوميكرون المكتشف حديثا، وحظرت الحكومة، يوم الجمعة، المسافرين من سبع دول أفريقية: جنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني.

وفرضت دول أخرى حظرا مماثلا، بما في ذلك منطقة هونغ كونج التي أغلقت حدودها أمام الكنديين يوم الثلاثاء.

ويحتوي المتحور على عدد من الطفرات في مجالين رئيسيين من بروتين ارتفاع الفيروس، وفقا لكبيرة الأطباء الكنديين الدكتورة تيريزا تام، بما في ذلك مجال ربط مستقبلات سبايك، حيث يعلق الفيروس نفسه ويغزو الخلايا.