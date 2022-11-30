إصابة موظف بسفارة أوكرانيا في إسبانيا بعد انفجار طرد ناسف

أُصيب موظف بسفارة أوكرانيا في إسبانيا، بجروح إثر انفجار طرد مفخخ في يديه، ولم يصب أي من باقي موظفي السفارة بأذى.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف أوليه نيكولينكو، قوله في بيان عبر فيسبوك إن السفارة الأوكرانية في إسبانيا تسلمت مظروفا، وفي أثناء فحصه انفجر بيد الموظف.

وتابع أن الموظف أصيب بجروح طفيفة، وهو الآن في المستشفى وتلقى المساعدة الطبية اللازمة، مؤكدا أن حياته ليست في خطر.

ووفقا له، فقد أصدر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تعليمات عاجلة بتكثيف الإجراءات الأمنية في جميع السفارات الأوكرانية في الخارج.

كما طلب كوليبا من نظيره الإسباني اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الحادث. في الوقت الذي يعمل فيه ضباط إنفاذ القانون وخبراء المتفجرات الأسبان في موقع الحادث الآن.