الشرطة البريطانية: طائرات بدون طيار لتتبع سائقي الدراجات على الطرق الوعرة

تعتزم الشرطة البريطانية التوسع في شراء طائرات بدون طيار للتعامل مع سائقي الدراجات على الطرق الوعرة بعد تلقي مئات الشكاوى والبلاغات.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه في الأشهر الـ12 الماضية، تلقت شرطة ويست ميدلاندز 777 بلاغًا من سكان والسال.



وذكر مجلس مدينة والسال أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد الشرطة في جمع الأدلة لتعقب الجناة ومصادرة دراجاتهم النارية.



وقال تش سوبت فيل دولبي من شرطة والسال، إن قوة ويست ميدلاندز استخدمت بالفعل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، ولكن تم تقاسمها في جميع أنحاء المنطقة مع ارتفاع الطلب، وأضاف أن طريقة قيادة الدراجات على الطرق الوعرة أمر غير مقبول تمامًا ومحبط وخطير للغاية.