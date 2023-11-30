ريال مدريد يحبط أحلام نابولي برباعية في دوري الأبطال

واصل ريال مدريد الإسباني صدارته للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق الريال فوزا مثيرا 4 / 2 على ضيفه نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل سبورتنج براجا البرتغالي 1 / 1 مع ضيفه يونيون برلين الألماني.

واستمر الريال، الذي حسم صعوده للأدوار الإقصائية في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 14 لقبا، منذ الجولة الماضية، في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها في المجموعة.

وتجمد رصيد نابولي، الذي أهدر فرصة حسم تأهله لمرحلة خروج المغلوب الليلة، عند 7 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق 3 نقاط على سبورتنج براجا البرتغالي، صاحب المركز الثالث، فيما بقي يونيون برلين قابعا في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

وبادر نابولي بالتسجيل عن طريق نجمه الإسباني جيوفاني سيميوني في الدقيقة التاسعة، لكن سرعان ما تعادل البرازيلي رودريجو لمصلحة الريال في الدقيقة 11، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات.

وسبق لرودريجو التسجيل لمصلحة الفريق الملكي في شباك سبورتنج براجا بدوري الأبطال، قبل أن يزور مرمى كل من بلنسية وقادش في الدوري الإسباني.

وأضاف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثاني للريال في الدقيقة 22، ليستمر في التسجيل للقاء الثاني على التوالي، لكن الكاميروني أندري زامبو أنجويسا أحرز هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 47.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 / 2، منح اللاعب الشاب نيكو باز النقاط الثلاث للريال، عقب تسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 84، بعد دقائق من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

واختتم خوسيلو مهرجان أهداف الريال بتسجيله الهدف الرابع للفريق الإسباني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعلى الملعب البلدي بمدينة براجا البرتغالية، حافظ سبورتنج براجا على آماله الضئيلة في الصعود لدور الـ16 للبطولة، عقب تعادله المثير 1 / 1 مع ضيفه يونيون برلين.

واضطر براجا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الفرنسي سيكو نياكاتي في الدقيقة 30، ليستغل يونيون برلين النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز روبن جوسينس هدفا للفريق الألماني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، نظم براجا صفوفه من جديد، ليسجل ألفارو دجالو هدف التعادل للفريق البرتغالي في الدقيقة 51.

وأصبح يتعين على براجا الفوز على مضيفه نابولي بفارق هدفين في الجولة الأخيرة للمجموعة، من أجل الصعود للدور المقبل، حيث سيتساوى حينها في رصيد النقاط مع الفريق الإيطالي، ليحتكما بذلك إلى فارق المواجهات المباشرة بينهما.

وكان نابولي استهل مشواره في المجموعة بالفوز 2 / 1 على براجا بملعبه.