صحة غزة: لم يصل لتر واحد من الوقود أو مساعدات طبية لمستشفيات الشمال حتى الآن

نفى المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، وصول لتر واحد من الوقود أو مساعدات طبية إلى مستشفيات شمال القطاع حتى الآن، مشيرًا إلى وصول المساعدات الخاصة بالأغذية والتمور والطحين فقط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربي»، صباح الخميس، إن عدد الناقلات التي وصلت إلى شمال القطاع ومدينة غزة 53 في اليوم الأول للهدنة، و50 في اليوم الثاني، و45 في اليوم الثالث، لافتًا إلى توزيع محتوياتها على مراكز الإيواء.

ولفت إلى أن الوزارة خاطبت أكثر من مرة مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، لسؤاله بشأن الوقود المخصص للمستشفيات، منوهًا أن المسئول الأممي أخبرهم بعدم الحصول على تصريح لتوزيعه.

وذكر أنهم حملوا مدير عمليات «أونروا» المسئولية عن موت الأطفال الخدج في مستشفى كمال عدوان، والجرحى والمرضى في مستشفى العودة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تشغيل مركز غسيل الكلى بالمستشفى الإندونيسي، كما أنها تحاول إجراء محاولات لترميم وتأهيل مجمع الشفاء الطبي.

وأكد أن «هناك محاولات جادة ومثابرة وعمل متواصل من وزارة الصحة والأطقم الإدارية والفنية والكوادر الصحية والمجتمع المحلي؛ لتشغيل قسم الاستقبال في مجمع الشفاء».