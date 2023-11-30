تين هاج: الخروج من دوري الأبطال؟ أثق في نجاحي مع مانشستر يونايتد

انتقد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد نفسه ولاعبي فريقه بعد تبخر أمل الفريق في التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.
وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي 3-3 أمام جالاتا سراي التركي، مفرطًا في تقدمه مرتين بالنتيجة، باللقاء الذي جمعهما على ملعب ترك تيليكوم آرينا.
وصرح تين هاج بعد نهاية المباراة قائلا:" لعبنا كرة قدم جيدة الليلة كنا فائزين ثم خسرنا كان يجب علينا أن نفوز بنقاط المباراة الثلاث".
أضاف:" لم ندافع بشكل جيد لتدارك الأهداف التي سكنت شباكنا، لا يوجد شك الانتقاد موجه للاعبين ولنفسي".
أكمل:" ألقي اللوم على نفسي حال خروجنا من دوري الأبطال، الأخطاء التي وقعنا فيها بالبطولة عوقبنا عليها".
أتم:" في النهاية يجب أن نعلم أننا في مشروع نتحسن ونسير في الاتجاه الصحيح، أعرف ما هي الخطوات التي يجب تنفيذها أثق في نجاحنا على المدى الطويل".