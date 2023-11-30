تين هاج: الخروج من دوري الأبطال؟ أثق في نجاحي مع مانشستر يونايتد

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انتقد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد نفسه ولاعبي فريقه بعد تبخر أمل الفريق في التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي 3-3 أمام جالاتا سراي التركي، مفرطًا في تقدمه مرتين بالنتيجة، باللقاء الذي جمعهما على ملعب ترك تيليكوم آرينا.

وصرح تين هاج بعد نهاية المباراة قائلا:" لعبنا كرة قدم جيدة الليلة كنا فائزين ثم خسرنا كان يجب علينا أن نفوز بنقاط المباراة الثلاث".

أضاف:" لم ندافع بشكل جيد لتدارك الأهداف التي سكنت شباكنا، لا يوجد شك الانتقاد موجه للاعبين ولنفسي".

أكمل:" ألقي اللوم على نفسي حال خروجنا من دوري الأبطال، الأخطاء التي وقعنا فيها بالبطولة عوقبنا عليها".

أتم:" في النهاية يجب أن نعلم أننا في مشروع نتحسن ونسير في الاتجاه الصحيح، أعرف ما هي الخطوات التي يجب تنفيذها أثق في نجاحنا على المدى الطويل".