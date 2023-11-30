 تين هاج: الخروج من دوري الأبطال؟ أثق في نجاحي مع مانشستر يونايتد - بوابة الشروق
الخميس 30 نوفمبر 2023 2:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تين هاج: الخروج من دوري الأبطال؟ أثق في نجاحي مع مانشستر يونايتد

محمود عيسى
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 1:29 ص | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 1:29 ص

انتقد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد نفسه ولاعبي فريقه بعد تبخر أمل الفريق في التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي 3-3 أمام جالاتا سراي التركي، مفرطًا في تقدمه مرتين بالنتيجة، باللقاء الذي جمعهما على ملعب ترك تيليكوم آرينا.

وصرح تين هاج بعد نهاية المباراة قائلا:" لعبنا كرة قدم جيدة الليلة كنا فائزين ثم خسرنا كان يجب علينا أن نفوز بنقاط المباراة الثلاث".

أضاف:" لم ندافع بشكل جيد لتدارك الأهداف التي سكنت شباكنا، لا يوجد شك الانتقاد موجه للاعبين ولنفسي".

أكمل:" ألقي اللوم على نفسي حال خروجنا من دوري الأبطال، الأخطاء التي وقعنا فيها بالبطولة عوقبنا عليها".

أتم:" في النهاية يجب أن نعلم أننا في مشروع نتحسن ونسير في الاتجاه الصحيح، أعرف ما هي الخطوات التي يجب تنفيذها أثق في نجاحنا على المدى الطويل".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك