شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي متأخر في الوفاء بتسليم أوكرانيا مليون طلقة ذخيرة

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صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي متأخر في الوفاء بتعهد تسليم أوكرانيا مليون طلقة ذخيرة خلال 12 شهرا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، قررت تسليم أوكرانيا قذائف حتى مارس 2024 لدعم البلاد في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، ولكنها لم ترسل سوى 300 ألف قذيفة حتى الآن.

وقال ميشيل، إن الوفاء بالتعهد صعب، مضيفا: "نحن نعمل لتوصيل مليون طلقة ذخيرة مدفعية لأوكرانيا".

وتابع: "الأمر سوف يستغرق فترة أطول قليلا مما كنا نأمله، ولكنه سيحدث".

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن التكتل لن يحقق هدفه على الأرجح.

غير أن منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أصر على أن صناعة الدفاع الأوروبية سوف يكون لديها القدرة على إنتاج القذائف المتعهد بها بحلول مارس المقبل.

وتشهد الالتزامات الجديدة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه المساعدات العسكرية؛ لكييف تأخيرات في الشهور الأخيرة، فيما يكافح التكتل لتعزيز قدرات انتاج الأسلحة.

وعلاوة على ذلك، من غير المرجح إقرار خطط تزويد أوكرانيا بدعم عسكري يقدر بـ20 مليار يورو (21.9 مليار دولار) حتى 2027.