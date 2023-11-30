اتحاد الكرة: تحويل ميدو للتحقيق؟ هناك فرق كبير بين التصريح والتجريح

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كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة تحويل أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق للتحقيق أمام لجنة الانضباط.

وتردد في الساعات الماضية أنباء عن اتخاذ اتحاد الكرة قراره بتحويل ميدو للتحقيق بداعي تطاولة وتجاوزاته في حق عامر حسين ولجنة المسابقات.

الكومي صرح لقناة MBC مصر ببرنامج (اللعيب) قائلا:" ميدو من اللاعبين الكبار في كرة القدم المصرية دائما ما كان مساندًا لاتحاد الكرة في أغلب الفترات ولكن ربما الأمر تطور ووصل للخروج عن النص".

أضاف:" رسالتي لميدو الشغل حاجة والصداقة موضوع آخر وهناك لجنة انضباط باتحاد الكرة مسؤوليتها محاسبة كل مخطئ لفرض حالة من الانضباط".

أكمل:" نعلم مدى قيمة ميدو على المستوى الدولي والاحترافي ونكن له كل التقدير والاحترام ولكن هناك فرق كبير بين التصريح والتجريح".

أتم" ربما في الساعات المقبلة يتم حل الخلاف مع ميدو في وجهات النظر ويتم تصفية وإنهاء الأزمة في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن ميدو كان قد صرح تلفزيونيًا ردًا على تحويله للتحقيق أمام لجنة الانضباط بأنه يحترم القرار ومن شأنه كلف المحامي الخاص به الذهاب إلى اتحاد الكرة لحضور التحقيقات بدلا منه.