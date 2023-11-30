البحرية الملكية البريطانية تنضم لجهود تحالف لحماية خطوط الأنابيب تحت البحر

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سوف تقوم قوة مهام تابعة للبحرية الملكية البريطانية مؤلفة من 7 سفن بدوريات في البحار حول شمال أوروبا في إطار جهود تحالف لحماية البنية التحتية تحت البحر.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، سوف تقوم السفن والطائرات العسكرية بداية من ديسمبر بعمليات مراقبة وسوف تكون بمثابة رادع ضد أي تدخل، عقب إبرام اتفاقية غير مسبوقة من جانب 10 دول في قوة الاستكشاف المشتركة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وافق الحلف الأمني الأوروبي على تكثيف الجهود لحماية الكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر من التهديدات الروسية المحتملة.

ومنذ تدمير خط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر 2022، وهناك قلق متزايد بشأن سلامة البنية التحتية المهمة تحت البحر.

وتعد تلك المهمة في ديسمبر المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل "خيار الاستجابة للقوة الاستكشافية المشتركة"، ويستهدف إظهار كيف أن الحلف سوف يرد على أي حالة طوارئ.