تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم الإسعافات الأولية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث اصطدام سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص أجرة بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح بمنطقة سملا علم الروم.

وأسفر عن وفاة سيدة تدعى ماري لاهيا، 30 عاما، فرنسية الجنسية، وإصابة لاليا إمرام، 27 عاما، فرنسية الجنسية، وأصيب 8 آخرون تم نقلهم جميعا إلى مستشفى مطروح العام،

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح، أنه تلقى بلاغا بوقوع اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة أجرة في الساعة صباح اليوم السبت، وجرى الدفع بـ8 سيارات.

وأشار إلى أن الحالتين الفرنسيتين كانتا يستقلان السيارة الملاكي التي اصطدمت بهما السيارة الملاكى الأجرة.

وأكد نقل الجميع لمستشفى مطروح العام؛ لتلقي الرعاية الطبية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى العام لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، وتذليل أي عقبات قد تستجد مع التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى، وجاهزية الاقسام الحرجة "العناية المركزة"؛ لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.