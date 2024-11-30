مصدران: مقاتلات روسية وسورية تستهدف مقاتلي المعارضة في حلب

قال مصدران عسكريان روسيان لوكالة "رويترز"، إن مقاتلات روسية وسورية قصفت، السبت، مقاتلي معارضة تمركزوا في مواقع بضاحية في مدينة حلب سيطروا عليها، الجمعة.

واستهدف القصف أيضاً بلدات وقرى سيطرت عليها قوات معارضة في اجتياح مباغت من معقلهم، وفق المصدرين.

وفي وقت سابق، قالت فصائل سورية مسلحة، تقودها "هيئة تحرير الشام"، إنها تواصل تقدمها نحو محافظة حلب، معلنة السيطرة على عدد من الأحياء والمؤسسات الرسمية داخل المدينة، وهو ما نفته السلطات السورية التي قالت إنها تتصدى لهجوم "تنظيمات إرهابية"، وسط تضارب بشأن مجريات الأحداث في ثاني أكبر المدن السورية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.