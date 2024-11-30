إسرائيل: قصفنا بنى لحزب الله قرب الحدود اللبنانية السورية

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعا قرب الحدود اللبنانية السورية، في وقت سابق صباح اليوم، مدعيا أنه رصد نقل أسلحة إلى حزب الله، وهو ما اعتبره خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائراته هاجمت ما سماه "بنى تحتية عسكرية" بالقرب من معابر حدودية بين سوريا ولبنان، والتي قال إن حزب الله يستخدمها لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، حد زعمه.

وأضاف أن نقل حزب الله أسلحة من سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل، وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح، أن "حزب الله يستخدم بدعم من الجبش السوري البنية التحتية المدنية لتنفيذ أعمال إرهابية، ونقل الأسلحة المعدة للاستخدام ضد إسرائيل"، وفق البيان، على حد زعمه.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب حزب الله على مزاعم الجيش الإسرائيلي.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدف الطيران الإسرائيلي مرات عدة المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، لا سيما في حمص، بزعم استخدامها لنقل أسلحة لحزب الله، بحسب موقع "الجزيرة.نت " الإخباري.

وبرعاية أميركية فرنسية، بدأ فجر الأربعاء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو 2006.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان تنفيذه، انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار الجيش والأمن اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

ورغم الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي 35 خرقا للاتفاق في لبنان منذ بدء سريانه حتى مساء الجمعة.