كشف مراسل قناة «أون تايم سبورت» عن تفاصيل حالة المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش، والمقامة بينهما حاليًا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتعرض المهدي سليمان لإصابة قوية في الدقيقة 17، بعد تدخل مع كريم طارق لاعب طلائع الجيش، ليغادر أرضية ملعب المباراة محمولا إلى سيارة إسعاف، ليضطر بابا فاسيليو المدير الفني لزعيم الثغر إلى الدفع بالحارس صبحي سليمان بدلا منه.

وقال صلاح عقدة في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورت»: «المهدي سليمان تعرض لكسر في قصبة الساق، وهذا هو التشخيص النهائي بحسب ما أوضحه طبيب الفريق عن حالة اللاعب والذي يتواجد حاليًا في أحد المستشفيات بالإسكندرية».

وأتم: «بعد انتهاء المباراة سيتوجه الجاهز الطبي للفريق إلى المستشفى من أجل إجراء طبي عاجل للاعب وخضوعه لعملية جراحية».