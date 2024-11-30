إغلاق مطار تشيناي في ولاية تاميل نادو الهندية بسبب الطقس السيئ

أعلن مطار مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية تعليق العمل حتى الساعة 0400 صباحا من غد الأحد بعد فيضان الماء في مدارج هبوط وإقلاع الطائرات ومدارج تحرك الطائرات على أرض المطار / مدارج التوصيل / بسبب إعصار "فينجال" الذي جاء مصحوبا بأمطار و"الظروف الجوية السيئة" حيث تم إلغاء ما يربو على 50 رحلة طيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" اليوم السبت.

وذكرت مصادر رسمية أن مدرجين ومدرج توصيل غمرتهم المياه، وتم إلغاء 55 رحلة طيران وتحويل مسار 19 رحلة أخرى، وأضافت أن الخدمات التي تعطلت كانت من الخدمات المحلية والدولية.

وكتب مطار تشيناي في منشور عبر منصة إكس أن فريقا من كبار المسؤولين يتابع الوضع عن كثب لتسهيل استئناف العمليات في أسرع وقت لدى تحسن الأحوال الجوية.