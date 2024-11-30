وزيرة التنمية المحلية: وجود لاجئين في دمياط لم يتسبب في زيادة البطالة

علقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الاجتماعية، عما إذا كان استقبال عدد الضيوف (لاجئين) في محافظة دمياط أدى لزيادة حجم البطالة هناك (علمًا بأن عوض كانت تتولى منصب محافظ دمياط قبل توليها الوزارة).

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن دمياط من أقل المحافظات حيث نسبة البطالة على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن عدد الضيوف / اللاجئين في دمياط يتراوح بين تسعة وعشرة آلاف شخص، وجميعهم موجودون في دمياط الجديدة، ويعملون في مجال المطاعم فقط.

وأشارت إلى أن دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع جاء بدعم وتمويل من قِبل منظمات أممية، وذلك لتنظيم مشروعات تحقق هذا الاندماج.

ولفتت إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها تتضمن توفير المعارض التي تتم إقامتها لهم وهو ما يستفيد منه أهالي المحافظة، فضلًا عن خدمة البنية التحتية في المحافظة.